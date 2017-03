Vitrine d’Iavoloha : Un rendement de 5 à 6 tonnes/ha

Le paquet technique de production rizicole vulgarisé par le projet PAPRiz financé par la JICA (Agence Japonaise de Coopération Internationale) est un modèle réussi. La preuve, un rendement de 5 à 6 tonnes/ha a été enregistré à la vitrine d’Iavoloha. Un site de démonstration étalé sur une superficie de 24 ares a été exploité pour avoir ce résultat concluant. « Nous avons les terres, nous avons aussi les ressources humaines, notre objectif est maintenant de pouvoir exporter du riz. Et cette démonstration de culture rizicole adoptant ce paquet technique du PAPRiz constitue un pas de plus menant vers l’autosuffisance en riz à Madagascar », a évoqué le Président Hery Rajaonarimampianina lors de la cérémonie du « santa-bary » hier. Notons que les semences de type X 1648, X 265 et du FOFIFA 160 ont été utilisées à la vitrine d’Iavoloha. Et cette technique PAPRiz a été appliquée sur deux sites depuis le 3 octobre 2016. « Ce site de démonstration sert d’exemple concret qu’il est possible d’améliorer les rendements de productivité rizicole à travers une technique utilisant des intrants agricoles existant à Madagascar », a souligné Rivo Rakotovao, le ministre auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage.

Navalona R.