Filière Cacao : Vers une amélioration de la qualité des exportations

Le contrôle de la qualité de cacao de Madagascar, dédié à l’exportation, sera renforcé pour améliorer l’image de la production du pays, qui figure déjà parmi les meilleurs au monde.

Ayant obtenu le label « cacao fine » de l’Organisation Internationale du Cacao (ICCO) et la certification Bio, le cacao de Madagascar est classé parmi les meilleurs au monde. Cependant, la production demeure encore tributaire de petits agriculteurs à Madagascar. 95% de la production de cacao provient d’une agriculture familiale paysanne vivant de un à trois hectares de plantation de cacaoyers. Pour améliorer l’avantage comparatif du pays, le Conseil National du Cacao (CNC) a été mis en place afin d’accroître la productivité et la compétitivité nationale. « Le CNC a pour mission d’œuvrer pour la pérennisation et le développement durable de la filière cacao. Plusieurs entités ministérielles dont le Commerce, l’Agriculture, l’Industrie, et des représentants du secteur privé à savoir les producteurs, les transformateurs, les exportateurs, composent ce Conseil, et ont été présents à cette réunion de travail », ont indiqué les membres de ce Conseil, qui ont tenu leur deuxième réunion, organisée par le ministère du Commerce et de la Consommation en collaboration avec le Projet PIC, lundi dernier, au Tana Hôtel Antaninarenina. D’après les explications, plusieurs démarches ont déjà été entreprises concernant la filière cacao, dont la création dudit Conseil. Pour la rencontre de lundi dernier, l’objectif consistait, d’une part, à discuter et décider de l’organisation et du fonctionnement du conseil et de la mise en place d’un centre de contrôle de qualité de cacao et, d’autre part, à adopter les statuts et le règlement intérieur du CNC.

Antsa R.