Ethiopian Airlines : Vers une présence renforcée à Madagascar

A deux semaines de son vol inaugural pour relier Antananarivo et Addis-Abeba, la compagnie Ethiopian Airlines intervient dans le secteur social à Madagascar, avec 90 tonnes de dons pour les victimes du cyclone Enawo.

Ethiopian Airlines commence par des actions sociétales à Madagascar. Avant son premier vol commercial prévu le 28 mars prochain, un avion cargo de cette compagnie aérienne a débarqué à l’aéroport d’Ivato, hier, avec 90 tonnes d’articles et produits comme des tentes, des couvertures et des produits de première nécessité, dédiés aux sinistrés du cyclone Enawo. Pour cette compagnie, il s’agit d’une contribution pour aider les victimes du cyclone qui a fait ravage dans diverses régions de la Grande Ile. Il faut croire que cette compagnie ne prend pas la destination Madagascar à la légère et compte marquer sa forte présence dans le pays. A noter que dès le vol inaugural pour la ligne Antananarivo-Addis-Abeba, la compagnie programme déjà trois fréquences par semaine (mardi, jeudi et dimanche) avec son Boeing B738. «Nous sommes très cotés en Afrique et proposons plus de 95 destinations partout dans le monde. Ce mois de mars, ce chiffre passera à plus d’une centaine et l’ouverture de la ligne desservant Antananarivo en fera partie. Ethiopian Airlines offre le meilleur service pour les voyageurs ainsi que le confort dont ils ont besoin », ont affirmé les responsables auprès de cette compagnie, représentée officiellement à Madagascar par Friends Travel & Aviation.

Présence. Avec cette fréquence de ses vols, Ethiopian Airlines prévoit d’ouvrir son bureau, très prochainement à Antananarivo. D’ailleurs, les trois vols par semaine ne sont qu’un début, d’après Jitendra Tolani, Directeur de Friends Travel & Aviation, car la compagnie envisage d’augmenter la fréquence au fil du temps. « Outre les tarifs avantageux par rapport aux autres, cette compagnie offre également des services intéressants, si l’on ne cite que les poids autorisés pour les bagages, les heures d’attente qui ne dépassent pas trois heures pour les escales, etc. », ont avancé les représentants de la compagnie. En effet, la desserte d’Antananarivo ne se limite pas à Addis-Abeba, car cette destination peut permettre aux passagers de passer dans des vols directs vers diverses grandes villes du monde, comme Washington, Londres, Frankfurt, Paris, Rome, Dubaï, Hong-Kong, Beijing et des dizaines d’autres. Selon Tewolde GebreMariam, CEO du Groupe Ethiopian Airlines, l’objectif est de connecter l’Afrique au monde pour promouvoir l’intégration socio-économique, une démarche qui contribuera certainement à la croissance des pays concernés, ainsi qu’à la promotion des coopérations bilatérales entre les pays du continent.

Antsa R.