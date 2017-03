Tourisme : Reprise des activités après le passage d’Enawo

Treize hôtels et restaurants ont subi des dégâts, suite au passage du cyclone Enawo à Antananarivo. Dans d’autres régions comme la SAVA, Analanjirofo et Atsinanana, les opérateurs victimes sont beaucoup plus nombreux, d’après le ministre du Tourisme, Roland Ratsiraka. « Dans le secteur du tourisme, les activités reprennent rapidement avec la reconstruction des infrastructures endommagées. Mais il y a également la santé humaine à considérer. C’est pour cela que nous faisons cette action pour exprimer notre solidarité et nous espérons que ce genre de sinistre ne vous arrivera plus jamais », s’est il adressé hier, aux 183 familles sinistrées à Ankorondrano. En effet, dès son retour au pays, hier, après une mission à Berlin pour la promotion de l’île aux Trésors, le ministre Roland Ratsiraka a fait cette descente à Ankorondrano et a apporté un don d’une tonne de riz. D’après ses dires, les Allemands ont également exprimé leurs condoléances pour Madagascar, face aux dégâts cycloniques, et ont promis de contribuer aux aides pour les sinistrés.

Antsa R.