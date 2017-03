Commune Urbaine de Mahajanga : Priorité à l’amélioration des recettes fiscales

La Commune Urbaine de Mahajanga a été félicitée par la Banque Mondiale pour son initiative de mettre en place le système de recouvrement des taxes des marchés municipaux via le mobile banking. C’est une grande première dans les annales de la perception dans le monde car ce mobile banking a été toujours utilisé pour transférer et percevoir de l’argent. En outre, cette collectivité territoriale décentralisée a été élue la première grande ville par la société civile MSIS Tatao en matière d’effectivité de la transparence budgétaire. La commune urbaine de Fianarantsoa se trouve en 2e peloton. « Cette année, notre priorité est toujours d’améliorer les recettes fiscales communales », a annoncé Mokhtar Salim Andriantomanga, le maire de la commune urbaine de Mahajanga.

Plus motivés. Notons que 1 500 sur les 5 000 commerçants recensés utilisent actuellement ce transfert monétique pour le paiement des taxes communales. « Une grande sensibilisation des contribuables sera ainsi menée tout en leur faisant confiance en matière de transparence budgétaire afin qu’ils soient plus motivés à être redevables vis-à-vis du fisc », a-t-il poursuivi. L’an dernier, le budget communal s’est élevé à 4,8 milliards d’Ariary contre près de 2 milliards d’Ariary l’année précédente. En outre, « les salaires des 521 employés de la commune sont régularisés à temps. Il n’y a plus aucun arriéré de paiement », a enchaîné le maire de la ville.

Redorer l’image. Par ailleurs, la commune urbaine de Mahajanga prévoit d’embellir la ville afin de redorer son image d’antan en tant que Cité des Fleurs. « Pour l’heure, la capitale du Boeny se trouve en première ligne dans le domaine du développement du tourisme national. Par contre, l’attrait des touristes étrangers n’est pas encore très développé », a conclu le premier Magistrat de la ville, Moktar Salim Andriantomanga.

Navalona R.