Parc National Mantadia : Fermé aux touristes jusqu’à nouvel ordre

Une passerelle est détruite à part les éboulements conséquents suite au passage du cyclone Enawo.

Les Aires Protégées n’ont pas été non plus épargnées par le passage du cyclone Enawo dernièrement. En effet, le Parc National Mantadia est inaccessible aux touristes jusqu’à nouvel ordre à cause d’une passerelle détruite et de plusieurs éboulements conséquents, a informé les responsables au sein de Madagascar National Parks. Par contre, le parc national Analamazaotra est ouvert et accessible aux visiteurs aussi bien nationaux qu’étrangers. Toutefois, seuls les circuits Indri1 et Indri2 sont fonctionnels, d’après toujours leurs explications.

Remise à l’état. En outre, l’accès au pont Analamazaotra est interdit au grand public, car il est détruit à 70%. L’entrée du parc est ainsi déplacée provisoirement à environ 1km en amont de la zone de service, au niveau de l’entrée habituelle, en face de la bifurcation vers Rico lodge. L’équipe du Parc travaille en étroite collaboration avec les communautés locales pour mener des actions de remise à l’état depuis samedi dernier. Ils s’activent, entre autres, à enlever les branches et les dégâts causés par les éboulements. Même si certains circuits du parc national Analamazaotra sont encore accessibles aux touristes, les responsables du MNP leur recommandent encore d’être vigilants étant donné que ces circuits peuvent être glissants à certains endroits.

Navalona R.