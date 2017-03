Agence Facto Saatchi & Saatchi : Le digital, un nouveau canal qui se développe à Madagascar

Chaque média a ses caractéristiques et son utilité.

Les chaînes TV sont efficaces pour construire et renforcer une image de marque. Mais le taux d’audience a connu une baisse depuis ces derniers temps, en raison notamment du délestage et de l’augmentation du temps de transport suite aux embouteillages. Quant aux radios, c’est un média de proximité qui nous accompagne dans le quotidien. Et la presse écrite constitue un média stable. C’est intéressant pour véhiculer un message à caractère evénementiel. Mais il ne faut pas non plus oublier l’internet qui a connu une progression depuis ces cinq dernières années. C e digital est un nouveau canal qui se développe à Madagascar. C’est ce qu’on a appris lors d’une conférence-débat organisée périodiquement par l’agence de communication Facto Saatchi & Saatchi Madagascar avec l’ensemble des acteurs économiques hier à l’hôtel Ibis à Ankorondrano.

Retour d’investissement. Toujours dans le cadre de cet événement, le Directeur général de l’agence de communication Facto Saatchi & Saatchi Madagascar et Mastergroup, François Mandroux a évoqué qu’il ne faut pas se contenter du coût facial pour diffuser un spot publicitaire. « On optimise les investissements en allant chercher le meilleur coût GRP, ou le retour d’investissement », a-t-il poursuivi. Il s’agit notamment de la comparaison d’un coût d’achat d’un spot publicitaire pour toucher un point d’audience. Par ailleurs, le déploiement en province constitue un axe stratégique pour l’ensemble des acteurs économiques à Madagascar. Au-délà de la distribution, la communication, le choix des points de contact et la pertinence de la sélection des médias sont des clés de réussite, a-t-on appris.

Navalona R.