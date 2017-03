Partenariat DGI-Telma : L’impôt synthétique payable par MVola

La dématérialisation et le développement numérique avancent à grands pas. Hier, une convention de partenariat a été signée, officialisant le paiement de l’impôt synthétique (IS) par MVola ; une option qui concernera bientôt les autres types d’impôts.

Un accord historique, selon ses signataires. Deux centres fiscaux d’Antananarivo, notamment celui du IIIe Arrondissement et celui d’Alasora, considérés comme sites pilotes pourront très prochainement recevoir le paiement de l’impôt synthétique via MVola. Cela, suite à une signature de convention entre Telma, représenté par Matthieu Macé, administrateur général de MVola ; et le Ministère des Finances et du Budget représenté par le DG du Trésor, Pierre-Jean Feno et le DG des Impôts, Iouri Garisse Razafindrakoto. Cette collaboration entre dans le cadre des efforts déployés pour la numérisation de l’administration à Madagascar et représente un exemple de ce que peut apporter le service de Mobile Money MVola. « Depuis 2016, la DGI (Direction Générale des Impôts) vise l’élargissement de l’assiette fiscale, principale mesure prise dans le cadre du Programme de référence exécuté par Madagascar et suivi par le Fonds Monétaire International (FMI) ayant contribué à l’approbation de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) en 2016. Le paiement des impôts à travers la téléphonie mobile figure parmi les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif », a indiqué le représentant du fisc.

Solution. De leur côté, les promoteurs de MVola avancent que ce nouveau service, lancé en partenariat avec l’Administration publique, est un pas de plus pour améliorer et rendre plus simple la vie de tous les « Malagasy ». « Le paiement des impôts via MVola constitue un gage de facilité et de fiabilité pour tous les contribuables, grâce à un mode opératoire simple, immédiat et entièrement sécurisé », ont-ils soutenu. A noter que le service MVola, accessible par téléphone mobile, couvre aujourd’hui tout le territoire national. Les transactions effectuées par ce service sont parfaitement traçables et les informations y afférentes restent disponibles sur le web portal MVola http://www.mvola.mg/MVola_mobile_money.php.

Par ailleurs, outre cette collaboration avec DGI, d’autres partenariats offrant des solutions de paiement sont déjà en vigueur, à l’exemple du paiement des taxes journalières de la Commune Urbaine de Mahajanga, depuis juin 2015 ; le paiement de la facture de la JIRAMA, ou encore le paiement des enseignants FRAM répartis dans tout le pays.

