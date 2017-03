Exportation d’or : Une stratégie pour augmenter la quantité déclarée

La plus grande quantité d’or exporté qui a été déclarée depuis l’Indépendance s’élève à 580kg.

Près de 580 kg. C’est la quantité d’or exportée qui a été déclarée au niveau du ministère auprès de Présidence en charge des Mines et du Pétrole. « C’est la plus grande quantité enregistrée depuis l’Indépendance. Maintenant, nous mettons en œuvre une stratégie pour augmenter cette quantité de l’exportation aurifère déclarée. Raison d’ailleurs de la mise en place de l’Agence Nationale de l’Or », a annoncé le ministre de tutelle, Zafilahy Ying Vah, lors de la remise de don en numéraire dans le cadre d’un téléthon organisé par les natifs de la région de la SAVA, à la Bibliothèque nationale samedi dernier. En effet, cette région est fortement touchée par le cyclone Enawo.

Recoupement. A cette occasion, il a démenti qu’il n’y avait jamais eu de trafic de 3 tonnes d’or à Betsiaka véhiculé par certaines presses. « Si l’on calcule à raison de 100 000 le gramme d’or, cela pourrait représenter d’au moins 300 milliards d’Ariary et non pas 20 milliards d’Ariary tout court. Toutes ces informations inexactes peuvent ainsi induire en erreur le public. En plus, l’OMNIS n’est pas rattaché à la présidence mais à mon département. Et il se charge plutôt du domaine du pétrole et des substances stratégiques comme l’uranium et non pas de l’or. Notre porte est toujours ouverte pour tout recoupement », a-t-il précisé.

Donations. En revenant sur le téléthon, le ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole, Zafilahy Ying Vah, en tant que coach de la SAVA, a offert 2,4 millions Ar au nom de son département. Les organismes rattachés de ce département comme l’OMNIS, le KRAOMA, le BCMM et l’IGM ont également contribué. L’OMNIS et le KRAOMA ont remis respectivement une somme de 3,5 millions Ar et de 5 millions Ar. « Il y aura encore d’autres donations que nous allons remettre au niveau du BNGRC la semaine prochaine au profit des sinistrés », a-t-il conclu.

Navalona R.