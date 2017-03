Partenariat : Confiance renouvelée entre le groupe SODIAT et TV Plus

Deux entreprises malgaches qui réussissent dans leur domaine respectif, le groupe SODIAT et TV Plus Madagascar réaffirment leur confiance mutuelle. Une confiance renouvelée puisque pour la deuxième fois consécutive le groupe SODIAT rejoint le rang de partenaire des émissions de la TV Plus, Kopi Kolé et Découverte Madagascar. La convention de partenariat a été signée hier par le PDG du groupe SODIAT Mamy Ravatomanga et le PDG de TV Plus, Nicholas Rabemananjara. La cérémonie a eu lieu au siège du groupe SODIAT au Villa Pradon Antanimena.

R.Edmond