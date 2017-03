SPAT : L’IOPL 2017 au Carlton

La Société du Port à gestion Autonome de Toamasina (SPAT) accueille les 22 et 23 mars prochains au Carlton le 11e Salon des Ports et de la Logistique de l’Océan Indien (IOPL 2017). Organisé par Transport Event Management, ce sera un carrefour des plus grands spécialistes mondiaux du secteur maritime. Au programme : 30 stands d’exposition aux normes internationales, des conférences bilingues avec traduction simultanée Anglais/Français. L’événement verra la présence de 300 délégués venus du monde entier et de 35 conférenciers internationaux.

R.Edmond