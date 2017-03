Syndicats : Une conférence internationale à Dakar

Plus de cinq cents dirigeants syndicaux venus de toute l’Afrique et au-delà se réunissent cette semaine à Dakar, Sénégal, pour la 4e Conférence d’UNI Africa. La conférence abordera l’importance du rôle des syndicats dans le meilleur des mondes numériques pour améliorer concrètement la situation des travailleurs. Les secteurs d’UNI, notamment le secteur Poste et logistique et le secteur Finance qui ont signé des accords mondiaux respectivement avec GeoPost et Auchan la semaine dernière, organisent des réunions en prélude à la conférence. L’importance des jeunes et des femmes pour l’avenir de l’Afrique est également soulignée par les réunions distinctes qui leur seront consacrées par UNI à Dakar cette semaine. D’après les organisateurs, une séance d’inauguration du sommet se tiendra le jeudi 23 mars au King Fahd Palace. Sur le même site, une journée consacrée aux femmes est également prévue le 22 mars.

Antsa R.