AMDP : Un projet pilote de la francophonie

Cette Agence prévoit d’installer des « Saha Sekoly » dans les sites qualifiés de pôle de compétitivité.

L’Agence Malagasy de Développement Economique et de Promotion des entreprises (AMDP) a été créée conjointement en juin 2016 par le Conseil National d’Orientation du 16e Sommet de la Francophonie et le Forum Francophone des Affaires suite à la tenue de cet événement dans le pays. « Il s’agit d’un projet pilote de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Sa réussite sera dupliquée dans l’espace francophone composant 84 pays membres », a expliqué Rapelanoro Rabenja Aimée, le Coordonnateur national de l’AMDP lors d’une rencontre avec des formateurs de formateurs hier à son siège à Ambohitsirohitra.

« Saha Sekoly ». Dans le cadre de ce projet, cette Agence prévoit de travailler en partenariat avec ces formateurs de formateurs issus des différents secteurs et départements ministériels pour mettre en place des « Saha Sekoly ». Cette plateforme initiée et gérée par l’AMDP en collaboration avec le gouvernement, le secteur privé et les autres partenaires bilatérales et multilatérales, constitue un centre de formation professionnelle multidisciplinaire et plurisectorielle dédié à la population du site, en particulier les jeunes et les femmes, où le centre est installé. En fait, « la mise en place de ces « Saha Sekoly » permet de constituer un noyau catalyseur du développement local intégré au niveau territorial. Un « Saha Sekoly » est déjà créé à Iavaloha et à Ampasimbe. D’autres centres seront installés à Analanjirofo, Toliara et Amoron’i Mania. Et à la différence des autres centres, on forme des jeunes entrepreneurs tout en connaissant les besoins du marché. Il s’agit entre autres, de la demande du pois de cap sur le marché international. La relance de cette filière s’impose pour redorer le blason du pays en tant que plus grand exportateur au niveau mondial. Les jeunes formés auront ensuite accès au foncier, d’une superficie de 50 à 100ha », a-t-il précisé.

Harmonisation des projets. Par ailleurs, l’AMDP contribue à l’amélioration des infrastructures de base afin d’assurer le développement des pôles de compétitivité. Le tourisme, l’agriculture, la fourniture d’énergie ainsi que la production rizicole constituent des secteurs prioritaires. Pour ce faire, « l’Agence se charge de l’harmonisation des projets de développement mis en œuvre à Madagascar tout en évaluant leurs performances. En effet, un faible taux de décaissement de leurs financements a été observé », a conclu Rapelanoro Rabenja Aimé.

Navalona R.