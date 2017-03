Extension du Port de Toamasina : 638 millions USD ou 2042 milliards Ariary pour doubler sa capacité

Le financement japonais est acquis pour le projet d’extension du Port de Toamasina. Le protocole d’accord de prêt a été signé hier, pour un montant de 45,214 milliards de Yen, soit 411 millions USD, ou 1.315,2 milliards d’Ariary.

Le Port de Toamasina sera le plus grand port de l’Afrique de l’Ouest, après les travaux d’extension, qui se feront en plusieurs phases sur sept années. C’est ce qu’a indiqué le ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoarimanana, hier lors de la signature de protocole d’accord de prêt avec la JICA (Agence Japonaise de Coopération Internationale), représentée par son premier vice-président, Koshikawa Kazuhiko. « Il s’agit d’un prêt concessionnel très avantageux, avec un taux d’intérêt annuel de 0,01%, sur 40 ans, et une période de grâce de 10 ans. Ce prêt sera rétrocédé à la SPAT (Société du Port à gestion Autonome de Toamasina) », a indiqué le ministre. A travers ce projet ayant comme objectif de contribuer au développement économique de la Grande Île, le Port de Toamasina, qui se positionne en tant que premier grand port commercial à Madagascar, sera élargi et renforcé pour répondre à la forte demande des marchandises ainsi que pour améliorer l’efficacité de traitement des marchandises.

Action. Le projet sur le Grand Port prévoit l’extension du brise-lame d’une longueur de 345m ; de la construction d’un quai à containers dénommé C4, faisant une longueur de 470m et de 16m de profondeur ; d’un aménagement d’une aire de stockage de containers sur une superficie de 10ha ; et de l’approfondissement des quais existants C1 et C2 à 14m de profondeur et C3 à 16m de profondeur. « Ce projet va contribuer à améliorer la position du Port de Toamasina au niveau mondial et sur l’autoroute maritime qui relie l’Asie et l’Afrique. Nous sommes conscients des impacts socio-économiques du projet et espérons que le processus de concrétisation du projet commence dès la semaine prochaine. Le Japon accorde une grande importance à la qualité des infrastructures et ce projet en sera témoin. En outre, nous avons un manuel de l’environnement le plus rigoureux au monde, que nous respectons, dans la réalisation des projets de ce genre. Par ailleurs, la JICA reste prête à coopérer avec Madagascar, pour le développement, surtout dans les secteurs de l’agriculture, des infrastructures et de l’éducation de base », a déclaré le premier vice-président de la JICA. A noter que le port de Toamasina assure déjà 90% des flux de marchandises, sur les frontières du pays. Présent à la cérémonie de signature d’hier, le secrétaire général du Ministère des Transports, Rado Andrianary Rajoelison a affirmé qu’il y a également des schémas directeurs pour le développement des autres ports de la Grande Ile.

Antsa R.