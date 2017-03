Logistique pétrolière : Une politique de maîtrise des risques routiers

La Logistique Pétrolière S.A entame actuellement la 3e édition de son « challenge meilleurs conducteurs camions-citernes ». « C’est un élément important dans la mise en œuvre de notre politique de maîtrise des risques routiers liés au transport de nos produits. Cet événement que nous organisons aujourd’hui. En effet, le comportement des conducteurs au volant est un des axes prioritaires sur lesquels nous agissons en permanence pour améliorer régulièrement la sécurité routière et garantir notre objectif de zéro accident sur les routes », a déclaré le Directeur général lors de la cérémonie de récompense de ces conducteurs. Et il a rajouté que c’est une occasion de valoriser le respect de la réglementation locale en vigueur et la conformité avec les standards de la société en matière de sécurité routière. Notons que les conducteurs sont évalués et accompagnés au quotidien sur des critères de performance sécurité tels que les taux d’infractions, d’incidents, d’accidents, du respect des règles de conduite, de la feuille de trajet et des performances opérationnelles, telle, que l’intégrité de la cargaison et le respect des délais de livraison. Ils ont été ensuite primés et encouragés.

Navalona R.