Orange Madagascar : la 4G enfin disponible pour ses abonnés

Les clients internautes d’Orange Madagascar peuvent se réjouir. Ils ont maintenant la 4G que l’opérateur a lancée au grand public depuis vendredi dernier. Et ce, après une phase de test technique concluant. Et c’était devant une assistance composée du tout-Tanà du monde des affaires, au cours d’une soirée qui a eu lieu vendredi dernier au Dôme RTA que Michel Degland, Directeur Général d’Orange a annoncé la bonne nouvelle. « La 4G d’Orange est maintenant effective et accessible au grand public » a-t-il d’emblée annoncé.

Une 4G qui se caractérise, notamment, par le concept d’innovation que l’opérateur met en place. Au grand bonheur des utilisateurs qui peuvent notamment s’offrir une lecture vidéo plus fluide et sans coupure à travers les offres disponibles à la maison ou partout où l’on va. Les forfaits Mobile TV d’Orange permettent par exemple de regarder des émissions télévisées à portée de main partout. Ou encore l’écoute de Orange Radio en ligne qui est plus fluide avec la 4G. En effet, Orange ambitionne une couverture nationale 4G de très bonne qualité.

R.Edmond