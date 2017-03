Energie : Le gaz de plus en plus utilisé

Avec la tendance pour la préservation de l’environnement et la lutte contre le changement climatique, la recherche d’un certain confort et pour faciliter la vie au quotidien, le gaz est de plus en plus utilisé par les familles et les industriels de nos jours.

Vitogaz, le numéro Un sur le marché du gaz à Madagascar Distributeur indépendant de G.P.L, tant en vrac (citerne), qu’en conditionné (bouteille), et le seul opérateur disposant d’un terminal d’importation et de stockage de gaz, l’on se réjouit de la croissance de l’utilisation de ce combustible.

GPL. En fait, quand on parle de gaz en tant que source d’énergie, il s’agit de Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL), obtenu, soit par le raffinage du pétrole, soit dans les gisements pétroliers. Il s’agit d’un hydrocarbure, classé en 2 catégories : le propane (C3H8) et le butane (C4H10). C’est ce dernier qui est utilisé à Madagascar. Un gaz liquéfié est un gaz qui est gardé à l’état liquide à la température normale lorsqu’il est conservé dans les bouteilles sous pression, et qui est à l’état gazeux quand il sort à l’extérieur lors de l’utilisation, toujours à la température normale. Son état liquide à l’intérieur des bouteilles facilite son stockage et son transport. Il n’est pas toxique, et il n’attaque pas les fers ou l’acier (pas d’oxydation).

Energie propre. Les avantages du gaz sont nombreux, en plus de la facilité de transport et de stockage, c’est une énergie qui préserve la santé et l’environnement (d’où sa qualification d’énergie propre). C’est aussi une énergie aux multiples usages. Pour les foyers le gaz est utilisé pour la cuisson, le chauffage, l’éclairage, la production d’eau chaude. Pour les industriels, le gaz est nécessaire à la production d’eau chaude, au chauffage, ainsi que pour les chaudières, les fours industriels, et même les chariots élévateurs. Etant une énergie très flexible, le gaz se prête ainsi à différentes utilisations, et peut être utilisé dans toutes les filières de l’industrie (agroalimentaires : biscuiterie, boulangerie, chocolaterie, …), textiles, plastiques … De ce fait, le gaz joue un grand rôle important dans le paysage énergétique du pays, surtout dans le contexte actuel où la fourniture en électricité n’est pas du tout satisfaisante sans oublier les débats pour la protection de l’environnement et la lutte contre la déforestation qui sont devenus des priorités cruciales pour un pays soucieux de ses richesses faunistiques et floristiques. Un coup de pouce de l’Etat pour la promotion du gaz serait ainsi le bienvenu pour l’économie et le développement du pays.

R.Edmond.