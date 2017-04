Ministère des Finances et du Budget : Un don de 10 millions d’Ariary pour les victimes d’Antsakabary

Le personnel du Ministère des Finances et du Budget (MFB) a cotisé pour aider les six villages victimes des incendies d’Antsakabary. Quelques vêtements et un don de 10 millions d’Ariary ont été ainsi réunis et remis hier aux secrétaires de l’Episcopat, par le ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoarimanana. « L’Administration publique a déjà contribué pour aider les six villages victimes des incendies d’Antsakabary. Cette fois, les employés de ce Département ministériel ont décidé d’agir à travers l’église. Il s’agit pour nous d’un acte de solidarité en tant que compatriotes. Nous savons très bien que ces victimes ont perdu leurs maisons, leurs patrimoines et leurs récoltes à cause des incendies. Pour eux, les membres du personnel du Ministère ont réuni jusqu’ici, 10 millions d’Ariary. Mais d’autres vont encore participer », a affirmé le ministre. De leur coté, les secrétaires de l’Episcopat ont noté que des religieux sont déjà en action pour aider les victimes d’Antsakabary et que ce soutien du MFB permettra d’intensifier ces actions. En outre, une rencontre entre le ministre et l’Evêque d’Ambanja est prévue, dans ce cadre. Pour les religieux, Madagascar doit prier pour qu’enfin règnent la paix et la sécurité.

Antsa. R