AFD : Plus de 374 milliards Ariary octroyés en 2016

Cette Agence, en tant que partenaire de Madagascar depuis 65 ans, n’a jamais interrompu son action aux bénéfices de la population de Madagascar même durant la Transition, selon ses dires.

2016 a été une année exceptionnelle en temps de financement octroyé par l’Agence Française de Développement (AFD) pour des projets à Madagascar. En effet, près de 100 millions d’euros soit l’équivalent de plus de 340 milliards d’Ariary) ont été accordés. Cette année, ce partenaire technique et financier a atteint un niveau d’engagement record et la France réaffirme sa position de principal partenaire bilatéral de Madagascar, a-t-on communiqué.

Priorités. Ce montant comprend le financement de la construction d’une rocade au Nord-Est d’Antananarivo pour une valeur de 24 millions d’euros ou près de 80 milliards en monnaie locale ainsi que du programme d’assainissement de la capitale à 25 millions d’euros, soit environ 83 milliards en Ariary. L’amélioration des infrastructures dans six villes secondaires du pays avec un montant de financement de l’ordre de 25 millions d’euros, n’est pas en reste. Notons que le développement du secteur urbain est l’une des trois priorités de la stratégie de l’Agence Française de Développement à Madagascar. Cela représente un tiers de son portefeuille, a-t-on évoqué. Les trois projets lancés cette année traduisent cette volonté d’améliorer le quotidien des populations, notamment les plus défavorisées, que ce soit dans la capitale ou en province.

Agriculture. Par ailleurs, l’action de l’AFD à Madagascar réside également dans son accompagnement à l’agriculture et à l’environnement. Ainsi, début 2016, un projet d’appui à la politique agricole financé à hauteur de 7 millions d’Euros ou de 23 milliards d’Ariary a été signé dans le but de renforcer la productivité des agriculteurs malgaches en développant les services d’appui qui leur sont dédiés. Enfin, la formation professionnelle, troisième pilier de la stratégie de l’AFD à Madagascar, et le 11e Fonds d’Etude et de Renforcement des Capacités, ont reçu des appuis afin de mieux préparer les jeunes à entrer sur le marché du travail. Cette année est également une année record pour le financement par l’Agence Française de Développement d’ONG menant des projets de développement à Madagascar. En effet, parmi les 75 pays dans lesquels l’AFD est présente, c’est à Madagascar que le plus d’initiatives sont soutenues.

Impacts des projets. Ainsi en 2016, six projets, pour un total de 10 millions d’euros, ont reçu un financement de l’AFD. La qualité des organisations présentes sur la Grande Île, les impacts des projets proposés et les outils de financement mis en place par l’Agence sont les principales raisons de cette réussite et doivent être prolongées pour le futur, a-t-on poursuivi. Il a été également soulevé que l’AFD, en tant que partenaire de Madagascar depuis 65 ans, n’a jamais interrompu son action aux bénéfices de la population de Madagascar même durant la Transition. Cette volonté sans faille et ce travail sur le long terme permettent aujourd’hui à l’AFD d’avoir engagé 271 millions d’euros sur des projets en cours d’exécution, soit plus de 920 milliards d’ariary, a-t-on conclu.

Navalona R.