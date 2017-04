Investissements : 80 opérateurs économiques marocains attendus

L’appel aux investisseurs étrangers est une des clés de la relance économique de Madagascar

Les offensives internationales se poursuivent du côté du ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur privé. Une délégation conduite par le ministre Chabani Nourdine vient d’effectuer des missions respectivement en Chine et au Maroc.

Potentialités et avantages. Des missions à l’issue desquelles, le ministre Chabani a ramené des voan-dàlana pour l’industrie et le secteur privé malgache. Une importante délégation économique marocaine est en effet attendue à Madagascar. Ils sont exactement 80 investisseurs marocains qui participeront à l’African Business Connect qui se tiendra demain au Carlton. Et ce, grâce à la campagne de promotion réalisée par le MIDSP sous forme de B2G, ou Business to Government au cours duquel, le ministre et sa délégation ont expliqué aux opérateurs économiques marocains, les potentialités et les avantages des investissements à Madagascar. «Suite à nos interventions, les investisseurs marocains sont convaincus de leurs intérêts à investir à Madagascar réputé pour ses énormes richesses, mais aussi pour les facilités actuelles accordées dans le processus d’investissement » a expliqué, hier le ministre Chabani Nourdine, lors d’une conférence de presse. Les Marocains s’intéressent notamment à des secteurs porteurs comme les infrastructures, l’énergie, les technologies de la communication, le textile et le commerce.

SUCOMA. Le ministre Chabani Nourdine s’est agalement rendu en Chine. Outre les rencontres avec des investisseurs chinois, il s’est également entretenu avec le PDG de Complants, le groupe chinois qui gère la SUCOMA de Morondava, une sucrerie qui, rappelons-le a dû fermer ses portes suite à des actes de pillage. Cette rencontre du ministre avec le numéro Un de Complant constitue, en tout cas, un grand pas vers la réouverture de SUCOMA Morondava. « Les dirigeants de Complant affichent une détermination à reprendre les activités de SUCOMA et le ministère est également déterminé à appuyer cette relance » selon toujours le ministre Chabani Nourdine qui a lancé un appel à la population de ne plus procéder à la destruction des biens économiques.

R.Edmond