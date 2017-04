Amitié Picardie Madagascar : Des containers de dons indument vendus aux enchères

A Madagascar, peut-on faire librement des dons ? C’est la question que se posent les dirigeants de l’ONG Amitié Picardie Madagascar qui visiblement, est victime d’un abus de l’administration.

Opérant à Madagascar depuis 18 ans, l’ONG a l’habitude de faire des dons notamment à des établissements spécialisés dans le secteur de l’éducation et de la santé. Elle a construit, agrandi ou rénové plus de 150 EPP ou CEG ou Lycées dans différentes régions du pays. Amitié Picardie Madagascar envoie régulièrement un container de 20 pieds de manuels scolaires, universitaires et de bibliothèque, ainsi que des ordinateurs. Pour la Santé, en accord avec le ministère de la Santé, l’ONG envoie beaucoup de petits et gros matériels. Pour mener à bien cette mission humanitaire, elle a obtenu un accord de siège en 2010 et officiellement renouvelé en 2013 et valable jusqu’au 31 juillet 2015.

Accord de siège. Autrement dit, jusqu’à cette date, conformément à l’accord de siège, l’ONG bénéficie de la franchise douanière. Malheureusement ce n’était plus le cas, puisque en janvier 2015 un container de 20 pieds de dons en mobilier destiné à la mairie d’Antananarivo a été bloqué jusqu’en juillet à la douane de Toamasina. Pire en août 2015, les matériels ont été vendus entièrement aux enchères. En mai 2015 un autre container de 20 pieds avec des manuels scolaires pour EPP, CEG, Lycée, Universités et bibliothèques de loisirs pour enfants, a été envoyé. Ce container est arrivé début juillet 2015 à Tamatave et l’ONG avait demandé une franchise au titre de l’accord de siège. Mais la douane a refusé en présentant une lettre du MAE indiquant que l’accord de siège n’était plus valide. Et une fois de plus les marchandises qui sont des dons ont été vendues aux enchères.

Abus. Face à ce qu’elle considère comme des abus, l’ONG Amitié Picardie Madagascar redoute un avenir incertain pour ses actions de bienfaisance à Madagascar. « Nous nous posons de très sérieuses questions par rapport à nos actions futures pour votre si beau pays, pour tous les enfants malgaches en souffrance ». déclare Martine Ranson, Présidente d’honneur de l’ONG qui, à la limite, pourrait se tourner vers d’autres pays qui ont également besoin de ces dons.

Recueillis par R.Edmond