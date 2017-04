African Business Connect : La BCME prête à financer des projets d’infrastructures

Des rencontres B to B ont lieu entre les 80 entreprises marocaines et plus de 140 opérateurs malagasy.

La 2e édition de l’African Business Connect se tient à l’hôtel Carlton. C’est initié par BMCE Bank Of Africa, la maison mère de la BOA Madagascar, avec Maroc Export, une agence de promotion des exportations marocaines depuis 2015. « L’objectif vise à renforcer les échanges commerciaux entre Madagascar et le Maroc, via le développement des partenariats entre les secteurs privés des deux pays, et ce, dans un esprit gagnant-gagnant », a évoqué le Premier ministre, Mahafaly Solonandrasana, lors de l’ouverture de cet événement hier. De son côté, la BMCE Bank Of Africa, qui accompagne près de 80 entreprises marocaines, se dit prête à financer des projets d’infrastructures, et ce, dans le cadre d’un Partenariat Public-Privé.

Principal défi. « Nous ne sommes pas ici pour vendre des produits ni pour commercer mais pour investir et co-investir avec des opérateurs malgaches. C’est le gage de la pérennité de la coopération entre les deux pays. Et ce joint-venture est aussi le gage de la pérennité du développement socio-économique d’un pays », a expliqué Fadel EL Halaissi, Directeur Général BCME-Bank of Africa. Durant cette African Business Connect, des rencontres B to B sont organisées afin d’identifier des projets d’investissement couvrant plusieurs secteurs. Il s’agit entre autres, de l’agri-business, les énergies renouvelables et les infrastructures. Cette première banque marocaine implantée en Afrique de l’Est et en Afrique Australe, insiste sur le financement des projets d’infrastructures. En fait, « c’est le principal défi des pays africains. Et le montant des investissements ne doit même pas se poser », a assuré le directeur général de la BMCE. Par ailleurs, l’Etat s’engage à jouer un rôle de facilitateur car le pays a besoin des investissements pour booster l’économie nationale.

Navalona R.