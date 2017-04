Centrale de Mandroseza : Un 3e groupe opérationnel

Le 3e groupe de la centrale de Mandroseza est désormais opérationnel, après les derniers tests effectués. Alimenté en fioul lourd. Il apportera une puissance de 10 Mégawatts. Trois sur les quatre groupes mis en concession par la société Symbion Power sont ainsi fonctionnels. Et selon les prévisions, le 4e groupe sera opérationnel à la fin de ce mois-ci, a-t-on communiqué. En outre, cinq unités de moteurs sont déjà acheminées vers la nouvelle centrale d’Ambohimanambola mise en place en partenariat avec Aksaf Power, et qui est en phase de construction. Les six autres unités seront acheminées d’ici le 13 avril 2017. Cette centrale est prévue fonctionner à compter du mois d’août. Chaque unité de moteur a une puissance de 6 Mégawatts. La centrale fournira en tout 66 Mégawatts pour le Réseau Interconnecté d’Antananarivo, a-t-on conclu.

Navalona R.