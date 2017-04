Ariary.net : Pour la promotion de l’e-commerce

L’innovation permet de développer Madagascar. La solution de paiement en ligne, présentée par la start-up Fintech Ariary.net en est une. Son objectif est de promouvoir l’e-commerce, et ce, à moindre coût au profit des entreprises. Gagner de l’argent sur internet est désormais réalisable à Madagascar, selon les promoteurs. Rappelons que Fintech combine les termes « finances » et « technologies ». Avec les avancées technologiques en matière de réseaux sociaux, cette start-up est convaincue que l’évolution du marché de l’e-commerce peut gagner en envergure dans les prochaines années dans tout Madagascar. Les principaux problèmes qui s’opposent au développement de ce secteur résident surtout dans le fait que les entreprises malgaches ne disposent pas encore de bon système de moyens de paiement qui leur correspondent, a-t-on évoqué. Notons que Ariary.net est un service de paiement en ligne par bon d’achat, intégrant notamment les trois opérateurs de mobile money à Madagascar et bientôt les banques. Pouvant être effectif dans divers domaines, ce système offre une multitude de possibilités d’exploitation.

Navalona R.