Développement numérique : Une politique de l’emploi pour les jeunes dans l’approche PPP

Vivetic vient d’inaugurer ses nouveaux locaux dans la zone Galaxy Andraharo. Cette société renforce davantage sa présence à Madagascar, ce qui présente des opportunités de partenariat public-privé, selon le ministre Neypatraiky Rakotomamonjy.

Les services externalisés gagnent du terrain à Madagascar. La société Vivetic vient de confirmer cette tendance, en annonçant une forte croissance de ses activités. En effet, depuis ses 20 années d’existence, Vivetic a enregistré sa meilleure croissance en 2016, avec un taux de 32%. Cet indicateur traduit un succès généré par les solutions innovantes apportées par la société avec ses clients et ses collaborateurs, d’après Lalatiana Le Goff, DG de Vivetic Madagascar. Avec cette évolution, le leader de l’expérience client externalisé de la Grande Ile, connu pour la gestion de la relation client, du data et des processus métiers (BPO), vient d’acquérir de nouveaux locaux au Galaxy Andraharo. Deux étages de 800m² du Kube C sur le site sont désormais dédiés à la gestion de la relation client. Une cérémonie d’inauguration s’est tenue vendredi dernier. A l’occasion, le ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique, Neypatraiky André Rakotomamonjy, a mis en avant les opportunités que présentent le numérique à Madagascar. « Cette année, la vision du Ministère est définie : prioriser les projets qui favorisent la formation des compétences et la création d’emploi ‘Jeunes’ notamment pour les services externalisés. La jeunesse malgache est douée lorsqu’elle est encadrée et stimulée. Notre défi consiste donc à accroître les opportunités de faire de notre île, un vivier dans le domaine des TIC surtout lorsqu’elle a pour valeur ajoutée une langue française comme lien », a-t-il noté dans son discours, lors de l’inauguration.

Récompenses. Pour Anne Laratte, CEO de Vivetic, l’acquisition de ces deux étages, dans la zone Galaxy Andraharo, conforte pour la société, son positionnement de leader francophone dans l’Océan Indien. De son côté, le ministre Neypatraiky Rakotomamonjy a affirmé que « Ce nouveau centre, qui est l’extension des activités de Vivetic, illustre une réussite de 20 ans dans la région et le fait d’avoir choisi Madagascar, pour s’émanciper et renforcer ses capacités. Il indique également un espoir, celui de croire en Madagascar, le pays où le développement numérique tient une place concrète ». Par ailleurs, Vivetic a récompensé 104 employés par des médailles d’honneur. La société a attribué 60 médailles de bronze et 72 médailles d’argent. En outre, deux employés ont été décorés chevaliers de l’ordre national. Certes, avec 20 ans de succès, Vivetic compte encore parcourir un long chemin à Madagascar.

Antsa R.