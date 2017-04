LA VIE DES ENTREPRISES – Baolai : 20e anniversaire et super promotion

Avec ses six magasins à Madagascar, Baolai est devenu le porte-étendard des grandes marques chinoises sur le marché de l’audiovisuel et de l’électroménager

En 1997, après son ouverture officielle sous le nom de Baolilai, c’était encore une entreprise individuelle qui distribuait diverses marchandises importées de Chine comme les chaussures, les vêtements, les cartables, les jouets et les décorations de Noël. 20 ans plus tard ce que le grand public connaît actuellement sous le nom de Baolai est devenu, une référence dans le domaine des appareils audiovisuels et électroménagers.

Prospérité et porte-bonheur. C’était en 1997 qu’après avoir effectué cinq ans de service en tant que médecin chinois à Ambovombe, le Docteur Ren Yujie a décidé d’investir à Madagascar. J’ai constaté que tout était cher à Madagascar par rapport aux prix pratiqués en Chine et j’ai décidé de revenir m’installer ici afin de donner aux consommateurs malgaches l’opportunité d’avoir des produits à bon marché » explique-t-il. Et l’initiative a tout de suite produit les effets escomptés, puisque l’unique magasin Baolilai a su proposer aux clients des marchandises de bonne qualité à prix compétitif. Cependant la présence massive de produits chinois sur le marché a provoqué une rude concurrence et le Docteur Ren a décidé de changer de secteur. D’où l’idée d’ouvrir Baolai qui signifie, prospérité et porte-bonheur. Un magasin qui allait effectivement porter bonheur aux utilisateurs, puisque les produits proposés sont de grande qualité.

Direct à l’usine. « On a décidé d’opter pour le haut de gamme chinois et c’est tout naturellement qu’on a commencé avec les postes téléviseurs Changhong, la marque leader en Chine et qui était très vite adoptée par les consommateurs malgaches. Baolai proposait également en même temps d’autres produits de grande marque comme les subwoofer multimédia Jeyoo, ou encore les lecteurs DVD, Divx et MP3 Qisheng So-Good…Des produits qui se distinguent tous par leur originalité. En effet, la politique de la maison Baolai est de s’approvisionner directement auprès des fabricants. Du « direct à l’usine » qui offre une garantie de qualité aux clients. « Nous ne vendons jamais des copies » rassure Ren Yujie qui est toujours en recherche permanente des moyens de satisfaire la clientèle.

Super promo. D’où l’initiative d’ajouter d’autres marques de renommée mondiale. A commencer par la marque Hisense qui vient de décrocher tout récemment le prestigieux titre de sponsor officiel du Mondial 2018 en Russie (Voir article par ailleurs). « C’est une marque très appréciée par les clients » explique le gérant de Baolai qui propose également dans ses rayons télé, les téléviseurs Skyworth, une autre marque chinoise de renommée mondiale avec ses écrans OLED Ultar HD qui font le bonheur des foyers. Et ce, avec des prix qui défient toute concurrence. « Je peux dire que nous avons le meilleur rapport qualité-prix » selon toujours Ren Yujie. Et dans le cadre de son 20e anniversaire, les clients de Baolai sont gâtés, car l’enseigne lance en ce moment une super promo sur tous ses produits. « C’est pour nous, une manière de manifester notre reconnaissance à nos clients » déclare Ren Yuje qui rassure également les clients sur le fait que les magasins Baolai qui sont au nombre six disposent d’un service après vente fiable et que surtout, les marchandises sont garanties.

R.Edmond.