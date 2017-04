Filière lait : Un besoin de 2 000 litres par jour dans la Haute Matsiatra

La production laitière connait une forte croissance dans la région Haute Matsiatra. Une tendance que les paysans producteurs doivent à l’implantation d’une société de transformation. D’après le Directeur Régional de l’Agriculture et de l’Elevage, Charlotte Alice Marie Raharinilana, un projet d’appui aux paysans est actuellement en cours d’exécution, dans le cadre du programme PROSPERER. « Pour avoir une meilleure productivité et du lait de bonne qualité, il faut considérer la santé des vaches laitières. Le projet d’appui permet de mettre à la disposition des associations d’éleveurs, des taureaux géniteurs, ainsi que la possibilité de faire des inséminations artificielles », a-t-elle indiqué. Certes, la production de lait et de ses produits dérivés est en plein essor, dans la région Haute Matsiatra. Pourvu que cette tendance se poursuive…

Antsa R.