ITBM-MAROC EXPORT : Pour un développement d’une filière intégrée

Dans le cadre de la 2e édition de l’Africain Business Connect tenue la semaine dernière à l’hôtel Carlton, l’International Trade Board of Madagascar (ITBM) et Maroc Export viennent de signer un protocole d’accord. L’objectif est de promouvoir les exportations des deux pays tout en développant des courants d’affaires vers des marchés tiers. La multiplication des relations économiques et commerciales entre les deux na tions n’est pas en reste. Cet accord couvre les domaines de coopération de l’échange d’informations et d’expertise, des activités promotionnelles, l’assistance et à l’accompagnement des PME ainsi qu’au partage de bonnes pratiques, à la promotion d’une visibilité internationale et au lobbying pour le développement des exportations. En outre, « ce partenariat entre les deux parties vise à développer une filière intégrée afin que l’Afrique puisse se positionner au niveau international. Un manque d’intégration et de création de la Valeur Ajoutée est constaté. Les pays africains sont tous importateurs de matières premières. Et la première expérience de développement de cette filière intégrée porte sur le textile et le coton », a évoqué Zahra Maafiri, Directeur général de Maroc Export.

Navalona R.