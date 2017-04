6e édition de l’ITM : Les préparatifs vont bon train

Des conventions de partenariats ont été signées hier dans le cadre de ce salon d’envergure internationale.

La 6e édition de l’International Tourism Fair Madagascar (ITM) sera un événement innovant et exceptionnel. L’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) en partenariat avec le ministère du Tourisme, veut relever ce défi. « Tous les préparatifs vont bon train et les espaces se remplissent rapidement. Le taux de remplissage des stands du côté « Village tourisme » est actuellement à 81% », a annoncé Joël Randriamandranto, le PCA de l’ONTM lors de la signature des conventions de partenariats médias et sponsoring hier à l’hôtel Carlton.

Conventions de partenariat. Notons que les inscriptions pour participer à ce salon du tourisme d’envergure internationale en tant qu’exposant seront clôturées à la fin du mois d’avril. En outre, des partenaires médias et des sponsors de l’ITM 2017 ont exprimé leur volonté de participer à la relance définitive de la destination Madagascar, en signant des conventions de partenariat. Il s’agit du consortium Ravinala Airports, à titre de sponsor exceptionnel, de la société Vitafoam et de BNI Madagascar, au titre de sponsors platinium ainsi que de la BFV-SG Madagascar et de la Plantation Bemasoandro, au titre de sponsors golds. Et deux organes de presse ont été considérés comme des partenaires médias gold. « D’autres partenariats de sponsoring en cours feront l’objet d’une seconde série de signatures pour faire du salon un événement exceptionnel », a poursuivi le PCA de l’ONTM.

Eductours. Rappelons que l’ITM 2017 sera marqué par un programme sans précédent d’éductours durant lequel l’ONTM invitera plus d’une centaine d’agences de voyages et Tours opérateurs qui découvriront les circuits et sites touristiques éparpillés dans toute l’île et qui vont rencontrer ensuite les exposants du salon. « L’objectif est de redorer l’image de Madagascar à l’étranger tout en développant le tourisme national », a-t-il conclu.

Navalona R.