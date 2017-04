Indonésie – Madagascar : Coopération entre deux sociétés pour produire des briquettes ardentes

Face au phénomène de déforestation dû à l’utilisation massive de bois comme matière principale de cuisson et de chauffage et malgré l’existence de gaz dans leur pays, les protecteurs de l’environnement indonésiens ont profité de l’existence des cocotiers sur les milliers de leurs ’îles pour transformer les fibres de ces noix de coco et en faire des briquettes ardentes. Ces combustibles sont totalement naturels et n’émettent aucune fumée nocive pour la santé. Ils sont plus résistants et procurent une chaleur calorifique deux fois plus importante que les charbons de bois. En effet, avec quatre kilos de fibre de coco, on peut obtenir 0,8 kg de briquettes ardentes qui peuvent être utilisées pour la cuisson des repas de cinq personnes et/ou pour faire des barbecues. La durée de combustion de ces briquettes est de deux heures trente minutes. Elles sont déjà exportées en Europe.

Madagascar conscient aussi de ce fléau de déforestation a cherché des moyens pour réduire l’utilisation excessive de bois. Une société malagasy , à partir des poudres de charbon de bois, est parvenue à fabriquer des charbons ardents qui ont les mêmes caractéristiques que celles fabriquées à partir des fibres de noix de coco par les Indonésiens. L’avantage de cette société malagasy est d’avoir mis au point une procédure de recyclage et d’utiliser des capitaux locaux. La collaboration entre des sociétés de ce genre sera la bienvenue, la coopération Sud-Sud n’étant plus un slogan. Fibres de coco, poudre de charbon de bois ou autres matières ne sont qu’une infime partie de ce que l’humanité a besoin pour satisfaire ses besoins sur le plan énergétique.

Nary Ravonjy