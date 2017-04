Babaomby : Une mer d’Emeraude pour les kitesurfers

Des stars mondiales du kite ont déjà surfé sur les vagues de Babaomby.

Situé dans la région de Diana, à l’extrême nord-ouest de Madagascar, Babaomby est une presqu’île bordée par la baie d’Antsiranana. Il s’agit d’une magnifique mer d’Emeraude, qualifiée de spot de rêve pour tous les aficionados de kitesurf. Des stars mondiales du kite ont déjà surfé sur les vagues de Babaomby. On peut citer, entre autres, Alexandre Caizergues, triple champion du monde de vitesse en kitesurf, Thomas Traversa, champion du monde de windsurf en vague et Charlotte Consorti, triple championne du monde de kitesurf.

Fond sablonneux. Ce site fait partie de la liste des spots à voir au moins une fois dans sa vie, pour tous les kitesurfers professionnels ou amateurs du monde entier. Notons que le spot de Babaomby est connu pour son lagon, la « Mer d’Emeraude », réputé comme l’un des plus beaux au monde. Il connaît des vents assez puissants (20 à 35 nœuds) qui soufflent d’avril à mi-novembre quasiment tous les jours. Les kitesurfers peuvent pratiquer leur sport favori en toute sérénité sur une mer turquoise aux eaux chaudes et cristallines, d’une superficie d’environ 36 km². La profondeur moyenne du lagon est de 3 mètres et le fond est majoritairement sablonneux.

D’autres découvertes. Un séjour à Babaomby promet également aux touristes un dépaysement total. L’endroit étant préservé du tourisme de masse. Le site est accessible en voiture depuis l’aéroport d’Antsiranana, jusqu’à Ramena, puis en bateau pour une durée de trajet de 45 mn, a-t-on appris. A part le kite et le windsurf, on peut également découvrir une belle forêt de baobabs située au Nord du lagon et, quand la marée le permet, on peut rentrer en barque dans une rivière bordée d’une magnifique mangrove. La presqu’île de Babaomby permet également de très belles randonnées terrestres. Différentes balades sont proposées avec un guide comme la découverte des « Tsingy » rouges de Babaomby. Autres découvertes en quittant Babaomby, et à réserver avant de partir en voyage, c’est le trek/bivouac dans le Parc national de l’Ankarana (Tsingy). Le prix du séjour windsurf à Babaomby s’élève à partir de 1 954 Euros, a-t-on conclu.

Navalona R.