BFV Société Générale : Un résultat net de 69,7 milliards d’ariary

Banque de référence. La BFV Société Générale l’est. Elle vient encore de le prouver en affichant un résultat net de 69,7 milliards d’ariary au cours de l’exercice 2016. Et transparence oblige, le staff de la banque a présenté hier, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à son siège à Antaninarenina, ses résultats qui traduisent sa solidité. Ainsi, en bénéficiant de la diversité de ses métiers et de ses clients, ainsi que de l’engagement de ses collaborateurs, la BFV Société Générale a enregistré une croissance de 13% de ses encours de crédits et de dépôts. Ce qui lui a notamment permis d’accroître ses revenus de 9% hors éléments exceptionnels.

En tout cas, ce bon résultat est le reflet du capital confiance attribué par les clients de la BFV Société Générale, ainsi que de ses partenaires, collaborateurs et actionnaires. A propos d’actionnaires, justement ces derniers ont confirmé leur confiance et leur engagement dans l’avenir de l’économie malgache en renforçant de 43 milliards ariary les fonds propres de la banque depuis 2016, les portants à 146 milliards d’ariary.

R.Edmond.