Extension du Port de Toamasina : L’ADOPT réclame un dialogue entre techniciens

L’Association des originaires de la province de Tamatave (ADOPT) n’est toujours pas convaincue, quant au plan de l’extension du Port de Toamasina. Ses membres sollicitent la poursuite des discussions.

Le Projet d’extension du port de Toamasina a déjà connu plusieurs avancées. « Ce projet va contribuer à améliorer la position du Port de Toamasina au niveau mondial et sur l’autoroute maritime qui relie l’Asie et l’Afrique. Nous sommes conscients des impacts socio-économiques du projet. Le Japon accorde une grande importance à la qualité des infrastructures et ce projet en sera témoin. En outre, nous avons le manuel de l’environnement le plus rigoureux au monde, que nous respectons, dans la réalisation des projets de ce genre », avait affirmé le premier vice-président de la JICA (Agence japonaise de coopération internationale), Koshikawa Kazuhiko, lors de la signature de l’accord de financement du Projet, le 23 mars dernier. Et pourtant, c’est cet aspect environnemental qui inquiète le plus les originaires de Toamasina. Selon les membres de l’ADOPT, certains points restent à éclaircir et que les discussions doivent se poursuivre, entre les promoteurs du projet et les membres de l’association, composés, entre autres de techniciens spécialisés dans divers domaines.

Entonnoir. Pour soutenir ses propos, l’ADOPT a avancé des cas de transformation du littoral, suite à l’extension du Grand Port en 1974, ensuite au cyclone Honorine de 1986. Même le cyclone Enawo a également engendré des impacts sur le littoral, d’après ses dires. « Le brise-lame et le grand récif créent un effet d’entonnoir, qui a déjà causé l’érosion du littoral de Toamasina et l’ensablement de la baie du port. Prolonger ce brise-lame renforcerait cet effet d’entonnoir et bouleversera beaucoup de choses. En outre, l’augmentation de la fréquence de wagons transportant des produits toxiques et des camions qui traversent la ville de Toamasina présente des risques sécuritaires. Nous ne sommes pas contre ce projet d’extension, mais estimons que certains sujets doivent encore être abordés ensemble », nous a confié le porte-parole de l’association. Pour l’ADOPT, le nouveau Grand Port de l’Afrique de l’Est devra être construit sur la baie d’Ivondro, qui présente tous les avantages techniques et financiers. De son côté, le DG de la SPAT (Société du Port à gestion Autonome de Toamasina), Christian Eddy Avellin a souligné que tous les aspects ont déjà été bien étudiés avec les Japonais. Bref, des éclaircissements doivent se faire entre les deux parties.

Antsa R.