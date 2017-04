Une mission sur l’IPAS

L’Intellectual Property Automation System (IPAS) ou Automatisation du Système de Propriété Industrielle a été au centre de la réunion qui a eu lieu du 20 au 24 mars dernier dans les locaux de l’OMAPI. Dirigé par Hichem Boutabba, Consultant régional de l’OMAPI, cette réunion technique a permis de prendre un certain nombre de décisions et d’actions. Pour ne citer, entre autres que la traduction de l’espagnol en anglais des tables de base de données qui va permettre à l’OMAPI de bénéficier des récents produits de l’IPAS. Ou encore la mise à jour de la version IPAS de 3.1.1c à 3.3.3UAT. « En 7 mois, nous avons sauté plus de 4 versions et cela nous permettra de bénéficier des récentes améliorations d’IPAS » a-t-on précisé auprès de l’OMAPI. Par ailleurs, cette réunion va permettre le renforcement de capacité de l’administrateur d’IPAS et de l’équipe informatique.

R.Edmond