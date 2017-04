APMF : Contrôle de l’utilisation des peintures sur les navires

Madagascar a ratifié la convention internationale sur le contrôle du système antisalissure nuisible sur les navires en 2001. Et cela entre en vigueur à compter de 2008. En fait, « cette convention AFS est un instrument permettant de contrôler l’utilisation des peintures antisalissures ou antifouling sur les navires car celles-ci peuvent contenir des produits chimiques tuant les organismes. Ces derniers peuvent contaminer d’autres organismes biologiques marins. Et même, des effets cancérigènes sont à craindre à moyen et à long terme pour les consommateurs de ces produits marins. Raison pour laquelle, un atelier national sur la convention AFS et sur les directives pour le contrôle et la gestion de l’encrassement biologique des navires se tient actuellement du 25 au 27 avril 2017 à l’hôtel Astauria », a expliqué Tafangy Adonis, responsable des Affaires Juridiques et Environnementales au sein de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF)

Effets néfastes. Cet atelier a été organisé par le ministère des Transports et de la Météorologie par le biais de l’APMF en collaboration avec l’Organisation Maritime Internationale (OMI). Des représentants des différents ministères concernés dont entre autres, les Transports, l’Environnement, la Population, la Santé et la Pêche ainsi que ceux des autres entités comme l’ONE, des ONG et des chantiers navals participent à cet atelier national. « L’objectif consiste à informer tous les acteurs concernés sur les risques de pollution causée par les peintures antisalissures et l’organisation de la prévention contre un tel risque, notamment par la mise en place d’une législation et des infrastructures de contrôle », a-t-il rajouté. En fait, « la plupart des navires internationaux naviguant les eaux maritimes de Madagascar respectent cette convention AFS. Par contre, les différents types de bateaux locaux qui sont localisés dans des sites portuaires du pays utilisent ces peintures antisalissures nuisibles pour les organismes marins. Si aucun contrôle n’est pas pris dès maintenant, les effets néfastes sur l’environnement et la santé seraient enregistrés à moyen et long terme », a-t-il enchaîné.

A trois niveaux. Notons que ces peintures sont utilisées pour éviter les couches d’organismes biologiques de se former sur les coques des navires. Ce qui les empêche de naviguer normalement et provoque par la suite une augmentation de la consommation de carburants. A l’issue de cet atelier national, les parties prenantes vont adopter cette convention AFS en vue d’élaborer un projet de loi visant à renforcer le contrôle de l’utilisation de ces peintures antisalissures nuisibles. Des experts de l’OMI assureront cet atelier national. « Les contrôles peuvent se faire à trois niveaux, soit au niveau de l’importation ou de la fabrication de ces peintures, au niveau des chantiers navals ou au niveau du contrôle effectué par les inspecteurs de l’APMF », a-t-il conclu.

Navalona R.