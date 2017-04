Dialogue politique : Quatre conventions conclues avec l’Union Européenne

L’Union Européenne a réaffirmé ses engagements dans la coopération avec Madagascar. De son côté, la partie malgache a sollicité une simplification des procédures de déblocage de fonds, surtout pour les cas d’urgence.

Le cinquième Dialogue politique entre les dirigeants de Madagascar et les représentants de l’Union Européenne s’est tenue hier à l’Hôtel de Ville de Diego-Suarez. Comme l’on s’y attendait, les discussions tournaient autour de la situation politique, du genre, du climat des affaires, de la géopolitique, de l’intégration régionale, des Objectifs de Développement Durable (ODD), des Accords de Partenariat Economiques (APE), etc. Devant les membres du Gouvernement et les ambassadeurs des pays d’Europe, le président Hery Rajaonarimampianina a soutenu que 2017 est l’année du décollage économique pour Madagascar. En effet, pour justifier cette optique « assez optimiste », le président de la République a mis en avant la performance dans la mise en œuvre du Programme économique. « L’évaluation faite avec les partenaires a donné de bons résultats, notamment dans la gestion des Finances Publiques et dans le renforcement des cadres juridiques et institutionnels. De grands progrès ont été observés dans la lutte contre la corruption et contre les trafics illicites de tortues, d’or… Lors de la Réunion de printemps à Washington, la délégation malgache a pu apporter des informations supplémentaires sur la situation de la Jirama, d’Air Madagascar et des impacts des cataclysmes naturels. Nous sommes confiants, quant à la réunion du FMI (Fonds monétaire international), pour le déblocage de la deuxième tranche de la FEC (Facilité élargie de crédit) », a noté le président Hery Rajaonarimampianina dans son discours, lors de l’ouverture du Dialogue politique.

Acquis. Ce dernier n’a pourtant pas manqué d’évoquer la lenteur des procédures pour le déblocage des fonds accordés par l’Union Européenne, en citant plusieurs financements accordés en 2014 et 2015 pour la reconstruction de routes et la réhabilitation post-cyclonique d’infrastructures, mais qui ne sont toujours pas décaissés. De son côté, l’ambassadeur de l’Union Européenne, Antonio Sanchez-Benedito, a souligné que des évolutions ont été constatées depuis le dernier Dialogue politique, et que l’Union Européenne réaffirme son engagement pour soutenir Madagascar, dans son développement. « Ce pays a un secteur privé dynamique avec des activités diversifiées, qui méritent des appuis », a-t-il déclaré. D’ailleurs, à l’issu de la rencontre, quatre conventions de financements ont été signées entre les deux parties, pour un montant total de 122 millions d’Euros. Dans ce cadre, 50 millions d’Euros seront attribués au programme d’Appui au Financement de l’Agriculture et aux Filières Inclusives dans le Nord de Madagascar (AFAFI-Nord) ; 40 millions d’Euros dédiés au Programme de Renforcement Institutionnel vers le Développement de la Résilience Agricole (RINDRA) ; 30 millions d’Euros pour l’Appui Budgétaire pour l’exercice 2017 ; et 2 millions d’Euros à titre de Facilité de Coopération Technique. « Le secteur de l’agriculture est l’un des secteurs stratégiques et prioritaires pour le développement économique du pays. L’appui au développement de ce secteur garantit une création d’emplois décente et productive. Pour le cas de Madagascar, dont 85% de la population est classifiée dans le secteur primaire, les deux programmes AFAFI-Nord et RINDRA vont assurer le développement rural de la Grande-île. Les deux autres conventions concernent l’Appui budgétaire au titre de l’exercice 2017 et la Facilité de coopération sur le renforcement de capacité du capital humain », a indiqué le ministre des Finances et du Budget Gervais Rakotoarimanana, qui a représenté la partie malgache, lors de la signature.

Antsa R.