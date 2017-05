Vitrine économique de Toamasina : Les meubles extérieurs mis en avant par Ebène

Innovations, créations et savoir-faire ! C’est ce que la société EBÈNE Meuble Jardin expose durant la deuxième édition de la Vitrine économique de Toamasina qui se tient du 3 au 6 mai 2017. « Ebène est un magasin d’usine. L’avantage naturel qu’elle propose est donc le rapport qualité/prix, en tant que fabricant de meubles extérieurs pour jardin, terrasse, balcon, piscine ou plage. Nos produits sont conçus sur mesure, en fonction de la dimension et la surface de l’espace. Ils sont également personnalisables, aussi bien sur les modèles que sur les couleurs, selon le goût de chacun », affirment les responsables auprès d’Ebène. D’après leurs explications, les consommateurs à Madagascar exigent des produits fiables, répondant à des normes pouvant résister au climat très chaud et humide ou sec. « Le plus fréquent, nos clients sont des hôteliers restaurateurs, des promoteurs immobiliers et également des particuliers. Durant cette Vitrine économique, nous voulons que le Vita Gasy haut de gamme soit en vedette tout en montrant qu’il contribue réellement au renforcement du tissu économique local », soutiennent les promoteurs des produits d’Ebène. En effet, les meubles extérieurs sont utiles pour agrémenter la vie ; profiter de la nature et de l’environnement. Pour Ebène Madagascar, les meubles super-conforts peuvent permettre d’optimiser ce bien-être.

Antsa R.