Importation de cigarettes : Tentative de forcing par une société nouvellement créée

Cinq millions de tiges de cigarettes ont été importés de Chine par une société dirigée par un ancien Premier ministre de la Transition.

Plus de 60% des recettes fiscales de Madagascar proviennent de la filière tabac, avec un droit d’accise fixé à 300%. En effet, les textes de loi sont clairs pour préserver cette potentialité. On ne peut vendre des cigarettes à Madagascar, sans avoir une usine de production implantée dans le pays et dont 60% des matières premières utilisées doivent être des feuilles de tabacs produites localement.

Un container Cependant, les producteurs locaux peuvent importer des cigarettes, mais dont la quantité ne devrait pas dépasser 5% de leur production locale. Et pourtant, une société nouvellement créée vient d’importer un container de cigarettes chinoises, sans avoir produit une seule tige dans le pays. L’année dernière, un lobbying a été lancé au niveau de l’Assemblée nationale, qui a poussé les députés à émettre une proposition de loi pour changer ces dispositions pour la préservation de la culture de tabac et le développement de la filière. En d’autres termes, la nouvelle loi permettra l’importation de cigarettes. D’après nos sources, aucun décret d’application de cette loi n’a encore été émis par le Gouvernement. De ce fait, l’importation de cigarettes en grande quantité est toujours interdite.

Interpellations. La semaine dernière, une nouvelle société dénommée Able Step a été présentée aux médias. Les dirigeants de celle-ci ont affirmé qu’une usine sera implantée dans la Grande Ile, pour la production de cigarettes à faible taux de nicotine. Avant sa première production, cette société a déjà importé ce premier container actuellement à Toamasina. En effet, la commercialisation du produit nécessite encore des documents provenant du fisc, des Douanes et des ministères en charge de la Santé publique, du Commerce, de l’Agriculture, des Finances et du Budget. D’après les informations fournies, aucune de ces entités n’a encore délivré de documents autorisant cette commercialisation. De leur côté, les producteurs locaux ont interpellé les dirigeants du pays. « Un importateur de cigarettes ne paierait que des droits de douanes très faibles, par rapport aux charges fiscales des producteurs locaux. Comme il s’agit pour ce cas de produits chinois low-cost, toute la filière qui est pourtant déterminante pour l’économie de plusieurs régions comme Sofia ou Menabe, sera mise en danger », ont-ils évoqué. Jusqu’ici, les cinq millions de tiges sont encore bloquées à Toamasina. Cette affaire reste à suivre.

Antsa R.