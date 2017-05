Investissements : Madagascar parmi les 25 pays africains les plus attractifs

L’environnement des affaires s’améliore à Madagascar. Grâce notamment aux efforts entrepris par le ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, ainsi que l’EDBM, le climat des affaires malgaches figure parmi les meilleurs en Afrique. La Grande Ile figure en effet parmi les 25 pays africains qui sont les plus attractifs en matière d’investissements, et se trouve au 23e rang, juste devant le Mali et le Bénin. C’est le Maroc qui vient en tête avec l’économie la plus attractive pour investisseurs sur le continent, selon l’édition 2017 de l’indice d’attractivité de l’Afrique, publiée par le cabinet d’audit Ernst & Young, ce début mai.

Introduite en 2016, l’AAI (Africa Attractiveness Index) mesure l’attrait relatif des investissements de 46 économies africaines sur la base d’un ensemble équilibré de critères ciblés à court terme et à long terme. Intitulée «Connectivity redefined», cette dernière édition évalue les progrès réalisés dans les domaines de la gouvernance, la diversification, les infrastructures, les opportunités d’affaires et le développement humain, ainsi que la résilience probable des économies dans le contexte des pressions macroéconomiques actuelles.

Ainsi, le dynamisme économique et la position de pays émergent, proche de l’Europe ont fait du royaume chérifien une destination privilégiée des investisseurs en quête d’opportunités d’investissement et d’affaires. Le Maroc (+1) rafle la première place à la plus grande économie africaine en 2016, l’Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel partage désormais la deuxième marche du podium avec le Kenya (+2). A noter également les bonnes places de la Côte d’Ivoire (7e, +2), l’île Maurice (8e, -3), ou le Sénégal (9, +2). Les pays ayant perdu le plus de places sont l’Egypte (8 places perdues), le Bénin et l’Ethiopie (6 places) et la Tunisie (5 places). L’étude révèle qu’au cours de la dernière année, les grandes économies en Afrique ont attiré plus d’investisseurs étrangers. Collectivement, ces marchés, à savoir l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Egypte, le Nigéria et le Kenya, ont attiré plus de 58% des projets d’IDE en 2016.

Voici le classement africain des pays les plus attractifs : 1-Maroc (+1), 2-Kenya (+2), 3-Afrique du Sud (-1) , 4-Ghana (+2) ; 5-Tanzanie (+7) ; 6-Uganda (+7) ; 7-Côte d’Ivoire (+2) : 8-Ile Maurice (-3) ; 9-Sénégal (+2) ; 10-Botswana (-3) ; 11-Egypte (-8) ; 12-Rwanda (-3) ; 13-Tunisie (-5) ; 14-Namibie (+1) ; 15-Algérie (+1) ; 16-Zambie (+1) ; 17-Nigeria (-2) ; 18-Cap Vert (+5) ; 19-Cameroun (+3) ; 20 ; Ethiopie (-6) ; 21-Burkina Faso (+0) ; 22-Mozambique (-2) ; 23-Madagascar (+1) ; 24-Mali (+4) ; 25-Bénin (-6).

