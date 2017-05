Perspectives économiques : Le Rapport 2017, présenté aux assemblées annuelles de la BAD

La Banque africaine de développement (BAD), le Centre de développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) publieront leur rapport conjoint sur les Perspectives économiques en Afrique 2017, le lundi 22 mai prochain. En effet, ce rapport phare sera présenté le premier jour des 52es assemblées annuelles de la BAD, qui auront lieu du 22 au 26 mai à Ahmedabad, en Inde. Ce rapport annuel contient des projections et des analyses sur les tendances macro-économiques, financières, commerciales, sociales et de développement humain ainsi que des statistiques pour l’ensemble du continent. Il comprend également des profils pays approfondis qui tiennent compte du développement économique récent et souligne les principaux problèmes de politique publique auxquels est confronté chacun des 54 pays africains. D’après les communications faites, cette 16e édition des Perspectives économiques en Afrique, intitulée « Entrepreneuriat et industrialisation en Afrique », contient une analyse approfondie du rôle des entrepreneurs dans le processus d’industrialisation à l’œuvre sur le continent. Il propose des mesures pratiques que les gouvernements africains peuvent prendre pour mener à bien des stratégies d’industrialisation efficaces. Notons que les 54 notes pays d’Afrique seront également publiées avec ces Perspectives économiques 2017. Ce qui permettra, pour chaque pays, d’avoir une évaluation de performances relatives à divers volets du développement, et de se comparer aux autres pays du continent.

Antsa R.