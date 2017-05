Entreprenariat : Le Trophée Entreprise HEC-Bernard Ramanantsoa, lancé hier

Il s’agit d’une première édition, qui vise à honorer la culture d’excellence et mettre en lumière les bonnes pratiques managtériales et entrepreneuriales à Madagascar. Les inscriptions sont ouvertes du 15 mai au 15 juin 2017, selon les organisateurs.

14 lauréats seront récompensés par le Trophée HEC-Bernard Ramanantsoa. En effet, ce concours prévoit trois prix pour le « Service clientèle » ; trois prix pour la « Notoriété » ; trois prix pour la « Gestion des ressources humaines » ; deux pris pour le « meilleur manager de l’année » ; un prix pour le « meilleur sous-traitant » ; un prix pour la « meilleure entreprise sur le marché locale » ; et un prix pour la « meilleure entreprise sur le marché international ». D’après l’Association Exed Community HEC Paris à Madagascar, qui regroupe les anciens élèves d’HEC Paris, les lots offerts pour ce concours vont des trophées, des enveloppes financières, des formations de haut niveau pour les dirigeants et leurs collaborateurs, d’immenses campagnes de communication locale et régionale, etc. « Nous avons choisi le nom de Bernard Ramanantsoa, pour valoriser l’excellence, car cette personnalité est un Malgache qui était à la Direction de la HEC (Hautes Etudes Commerciales) de Paris durant de nombreuses années », a indiqué Jean Allimant, vice-président de HEC Exed Community Madagascar.

Catégories. D’après les explications de Laza Randriamifidimanana, président de la Commission Communication et Vie Associative de HEC à Madagascar, toutes les entreprises peuvent concourrir à l’un des trois thèmes d’évaluation, notamment le service clientèle ; la notoriété de marque ; et la gestion des ressources humaines. « L’ensemble des entreprises participantes sera réparti dans trois catégories, suivant le nombre de leurs salariés. D’abord, il y a la catégorie des entreprises de moins de 10 salariés. Ensuite, les entreprises ayant de 11 à 100 salariés. Et enfin les entreprises avec plus de 100 salariés », a-t-il indiqué. Pour sa part, Mamy Rakotondrainibe, président de HEC Exed Community Madagascar, a noté que les entreprises gagnantes du Trophée auront un rôle modèle pour les autres sur la manière de faire, de servir les clients, etc. « L’objectif est de définir un cas d’école. Les entreprises gagnantes recevront des appuis pour développer leurs activités. Celles qui ne gagneront pas ne seront pas perdantes, vu que des sondages seront faits auprès de leurs clients et fournisseurs ; et un rapport leur sera remis pour leur permettre de s’améliorer », a expliqué Mamy Rakotondrainibe. Bref, avec les opportunités qui se présentent, toutes les entreprises ont intérêt à participer à ce Trophée HEC-Bernard Ramanantsoa.

Antsa R.