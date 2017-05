Telma : 234 collaborateurs reçoivent des distinctions honorifiques

Telma sait reconnaître le mérite de ses collaborateurs. Le leader de la téléphonie mobile d’Internet et mobile money vient encore de le démontrer en récompensant ses employés méritants.x

Telma figure parmi les entreprises les plus pourvoyeuses d’emplois et de revenus fixes à Madagascar. Le groupe compte actuellement plus de 1 500 emplois directs touchant plus d’une cinquantaine de métiers et plus de 25 000 emplois indirects répartis dans toutes les régions de l’île. Les dirigeants et actionnaires du groupe pratiquent une politique sociale tendant à œuvrer systématiquement pour développer le sentiment d’appartenance de chaque collaborateur tout en les encourageant à se dépasser et développer leurs talents. Une option qui vient, une fois de plus de se concrétiser samedi dernier, lors de la cérémonie de remise de médailles et de distinctions honorifiques, qui s’est déroulée à l’Espace Yandy By-pass.

Fidélité

La cérémonie qui a vu la présence des représentants du ministère de la Fonction Publique et du ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique, était placée sous l’égide des membres du Comité de Direction du Groupe Telma et des représentants des Délégués du Personnel. En tout, ils étaient 234 collaborateurs du groupe Telma, forts d’au moins 10 années d’expériences au sein du groupe à avoir été honorés de médailles de travail et élevés au grade de l’Ordre National Malagasy et de l’Ordre de Mérite, permettant d’améliorer leurs pensions de retraite. « Il n’y a de richesses que d’hommes et de femmes » a déclaré le Directeur des Ressources Humaines du groupe Telma, Jean-Luc RAMAMONJIARISOA. Patrick Pisal-Hamida, Administrateur Directeur Général de Telma, a pour sa part déclaré : « 80% d’entre vous ont accompli au sein du groupe Telma plus de 10 ans de service. Vous le voyez, nous ne sommes pas insensible à cette fidélité. Je suis particulièrement fier de vous. Que ces distinctions honorifiques stimulent encore plus cette volonté de bien faire pour la société »

Axes stratégiques

Socle sur lequel se fonde le success story du groupe, c’est ainsi que chaque année, le Groupe TELMA reconnait la contribution de ses ressources humaines et associe l’Etat à les reconnaitre. En effet, la reconnaissance du mérite individuel et de la contribution de chacun au résultat de l’entreprise constitue un des axes stratégiques de la politique des Ressources Humaines du groupe Telma. Ces distinctions honorifiques ne font de distinction ni sur les catégories professionnelles ni sur les fonctions ni sur les lieux du travail. Plus que jamais Telma mérite son statut d’opérateur N°1 en télécommunications à Madagascar

R.Edmond.