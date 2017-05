Webcup Madagascar 2017 : 22 équipes sur la ligne de départ

Comme l’année dernière, Madagascar a une grande chance de gagner, une fois de plus, à la finale interrégionale du concours Webcup. La première éliminatoire se tiendra à la fin de cette semaine.

Madagascar dispose d’un grand savoir-faire en matière de création de site Internet. Cela a été prouvé l’année dernière, lorsque l’équipe malgache a, une fois de plus remporté la finale interrégionale du concours Webcup aux Comores. Pour l’édition de cette année, 22 équipes malgaches sont dans la course et s’affronteront ce weekend du 20 et 21 mai. L’équipe gagnante sera celle qui représentera la Grande Ile à la finale interrégionale et qui aura l’opportunité de garder le flambeau dans la région de l’Océan Indien. A noter que ce même concours est également organisé en simultané dans les autres îles. Parrainé par le GOTICOM (Groupement des Opérateurs des Technologies de l’Information et de la Communication), ce concours est organisé par plusieurs associations, dont la JCI Antananarivo (Jeune Chambre Internationale), l’ADMC (Association des Médiateurs Culturels) et AVANA Hub.

Course. L’évolution des technologies ainsi que les innovations qui s’en suivent sont une véritable course contre la montre. Pour Webcup Madagascar, comme l’année dernière, les inscriptions ont été fermées à peine 24 heures après son ouverture. « Les participants (amateurs, étudiants, ou professionnels), qui peuvent concourir seuls ou en équipe, doivent en 24 heures chrono réaliser et développer un site internet, sur un sujet tenu secret et révélé au top départ de la compétition qui se tiendra en simultané sur les sept îles de l’Océan Indien (Mayotte, la Réunion, île Maurice, Madagascar, Les Rodrigues, les Comores, Les Seychelles) ce weekend du 20 et 21 mai 2017. Les participants sur tous les territoires auront le même sujet », ont indiqué les organisateurs du concours. Pour Madagascar, la sélection de l’équipe gagnante se fera dans les nouveaux locaux de l’ETECH à Anosivavaka Ambohimanarina.

Talents. Avec un nouveau format, WEBCUP permettra aux participants de faire connaître mieux le fruit de leur travail, car à l’issue des 24 heures de travail, les équipes vont pouvoir se reposer et laisser le temps aux membres du jury de bien étudier chaque travail en détails. Le samedi 27 mai à la Chambre de commerce et de l’industrie à Antaninarenina, sera annoncé l’équipe qui représentera Madagascar à la finale par les membres du jury et la remise des prix par les partenaires. D’après les organisateurs, l’objectif de cette action est de donner un coup de projecteur sur les talents dans le domaine du développement web, à travers les différentes compétences nécessaires à la création d’un site Internet : programmeur, designer, créateur de contenu, chef de projet, community manager, gestionnaire de contenu, webmaster, etc.

Antsa R.