Dzama 35 ans : 55 types de produits et 30 médailles internationales à son actif

Mettre en avant la fierté de son identité Malagasy. C’est l’objectif de la compagnie Vidzar, qui célèbre le 35e anniversaire de ses produits Dzama, cette année. D’après Marie Monique Rabakoliarisoa, directeur des opérations au sein de Vidzar, cet aspect « Malagasy », qui a toujours été véhiculé par la société, sera encore mis en avant, avec son nouveau slogan « Hafa ihany ny Malagasy … satria Za’Malagasy ». En effet, les produits Dzama font partie de ceux qui améliorent l’image de Madagascar, vis-à-vis de l’extérieur. Depuis son existance, cette marque a réussi à obtenir, à l’occasion de concours internationaux avec des dégustations à l’aveugle par des professionnels de la Rhumerie, 30 médailles dont 12 médailles d’or, 10 médailles d’argent et 8 médailles de bronze. Le dernier prix gagné par Dzama a été attribué à sa Cuvée Blanche, qui a obtenu la médaille d’or « Best in class », lors du dernier concours à Miami. A noter que plus de 500 marques de rhum dans le monde participent à ce genre de concours qui fait briller la représentante de la Grande-île. Outre la satisfaction des consommateurs locaux, les produits Dzama sont également en vente sur les marchés internationaux comme en Europe, au Canada, aux Etats-Unis, etc. Pour démontrer que les produits Dzama sont présents dans tout Madagascar et à l’étranger, un nouveau spot est lancé, indiquant qu’il s’agit de produits fédérateurs. Par ailleurs, la compagnie Vidzar veut également s’impliquer dans l’appui aux étudiants méritants, en plus des activités culturelles et sportives qu’elle organise, comme à l’accoutumée.

Antsa R.