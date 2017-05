BNI Madagascar : Sponsor officiel banque

La BNI Madagascar, est une fois de plus présente à la FIM, et cette fois-ci, en tant que sponsor officiel banque. Durant les quatre jours de la FIM, BNI Madagascar va familiariser le public, particuliers, entreprises et aussi les exposants à ses solutions bancaires à la pointe de la technologie, regroupés dans les Packs BNI. Consciente de la dimension internationale de cette belle vitrine économique de Madagascar, BNI Madagascar entend y jouer un rôle de premier ordre avec ses compétences et son expérience de banque universelle de proximité et son savoir-faire dans les opérations internationales. La banque va également proposer sa gamme élargie de crédits en guise de solutions d’accompagnement des clients. « Nos commerciaux Entreprises seront présents pour vous écouter, vous conseiller et vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Ils sont à votre disposition. » a annoncé Alexandre Mey, D.G de la BNI Madagascar.

R.Edmond.