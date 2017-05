FIM 2017 : Des produits de grande qualité au pavillon « Indonésie »

L’Indonésie voudrait marquer sa présence lors de la Foire Internationale de Madagascar (FIM). En effet, deux grandes sociétés, la Kapal Api Global spécialisée dans la fabrication de café portant le label «excellence » et Kalbe International une société fabriquant divers types de produits pharmaceutiques , des compléments en nutrition et des instruments utilisés dans le secteur de la santé ont exposé leurs produits. Les visiteurs ont pu apprécié la saveur de ce café et ont été unanimes sur la qualité de ces articles exposés. La maroquinerie n’était pas en reste, car des sacs et des chaussures en batik ont été exposés et ont démontré le savoir-faire des artisans indonésiens. Pour les fins gourmets il y avait des « snacks » extrêmement savoureux proposés à des prix très abordables. Les sociétés indonésiennes qui les vendent sont à la recherche des distributeurs malagasy.

L’Indonésie a offert des marchandises répondant à aux besoins locaux et cherche toujours à développer ses relations avec Madagascar dans tous les domaines. Elle en est maintenant à sa sixième participation à cette foire et est toujours prête à coopérer avec les distributeurs locaux pour écouler leurs produits. Une visite au « Pavillon Indonésie » s’impose jusqu’à dimanche prochain.

Nary Ravonjy