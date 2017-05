Spider : Sponsor exceptionnel de la FIM

Distributeur des produits de la marque Legrand, Spider fait office de sponsor exceptionnel de la FIM. « Nous répondons toujours à toutes les éditions de la FIM, car c’est une plateforme qui nous permet de nous ouvrir sur tous les secteurs d’activité existants » explique Jimmy Rakotoarivelo, Business Representative Manager de Spider. Une manière en somme de déclarer que la FIM est le grand rendez-vous des secteurs tertiaires industriels et résidentiels. « La FIM est l’endroit par excellence qui nous permet de démontrer que la marque Legrand dispose d’une large gamme de produits de qualité et accessible à toutes les catégories d’utilisateurs ». Un endroit pour mieux se faire connaitre, en somme. Ce d’autant plus que les visiteurs de la FIM ont droit à un certain nombre d’avantages notamment en termes de prix.

R.Edmond.