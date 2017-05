Airtel : Sponsor officiel du Festival de Théâtre Tamaboho

Inauguration officielle, hier de la 1re édition du Festival de Théâtre Tamaboho 2017. Airtel Madagascar en tant que sponsor officiel de cet événement culturel a honoré de sa présence cette cérémonie riche en couleurs. La vice-présidente de l’Assemblée Nationale était au côté du Directeur Général d’Airtel Madagascar, Maixent Bekangba, pour la levée de rideau de ce premier Festival qui s’est tenu à l’hôtel de ville Analakely. Pendant près d’une heure et demie, les jeunes acteurs de l’académie du théâtre ont joué « l’interférence » de Rabearivelo, une magnifique pièce plongeant le public dans un voyage initiatique depuis le temps de la reine Ranavalona 1er, jusqu’à la colonisation. Les mélomanes et adeptes de théâtre se sont régalés.

En procédant à l’ouverture officielle de ce Festival, Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar a tout d’abord exprimé sa satisfaction pour la tenue de ce 1er Festival à Madagascar, qui est important pour la mise en valeur de la culture malgache. « En soutenant ce premier Festival de théâtre, Airtel contribue à la promotion de la culture et des jeunes talents malgaches. Nous souhaitons longue vie à Tamaboho et souhaitons qu’il gagne plus d’envergure au niveau national voire international » a rajouté Maixent Bekangba.

Du 18 au 26 mai 2017, Airtel Madagascar, le 3e opérateur mobile mondial accompagnera l’académie de théâtre malgache dans la réalisation de la première édition du Festival de théâtre Tamaboho. Des tables rondes sur l’état des lieux du théâtre à Madagascar, rencontres avec les écrivains, débats sur l’écriture dramaturge ainsi que des représentations théâtrales sont au programme. La direction artistique et la mise en scène des pièces du festival sont assurées par Henri Randrianierenana.

Recueillis par R.Edmond