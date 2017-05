ONTM : Poursuite de l’offensive sur le marché suisse

À l initiative de l’Ambassade de Madagascar en Suisse, un roadshow a été organisé tout récemment par l’ONTM (Office National du Tourisme de Madagascar) dans trois villes de Suisse, à savoir Genève, Berne et Lausanne. C’était l’occasion pour cette entité en charge de la promotion de la destination Madagascar et les opérateurs touristiques malagasy de rencontrer les professionnels du tourisme suisses composés d’une vingtaine d’opérateurs. Ce qui a permis de mettre en avant les atouts de la destination et de poursuivre l’offensive sur le marché suisse que l’ONTM a lancé depuis 2014 lors du roadshow organisé dans ce pays helvétique. Les résultats de ces actions de promotion entreprises ont été déjà concluants puisque le nombre de visas touristiques délivrés par l’Ambassade de Madagascar en Suisse a été déjà multiplié par deux entre 2015 et 2016. Par ailleurs, selon le nouveau branding de la destination « Madagascar, Treasure Island« , ce pays est l’un des marchés identifiés et donc prioritaire pour le déploiement de la nouvelle stratégie basée sur une approche thématique. A part l’ONTM, les opérateurs comme Corail Voyage, Priori Madagascar, SOACAR, Adventure & Expedition Madagascar, Jacaranda de Madagascar, Reis Travel et Air Madagascar.

Navalona R.