Patronat : Le Fivmpama à la conquête de l’international

Le Groupement du Patronat malgache, le Fivmpama, commence son déploiement à l’international. La Diaspora Malgache du Benelux (DMB) comme nouvel allié et une antenne Fivmpama officielle à Paris.

Les questions de financement des projets à Madagascar, la recherche et la mise en place des partenariats avec les acteurs locaux ainsi que la création d’une banque de développement. Tels ont été l’objet de la discussion lors de la rencontre entre le président national du Fivmpama, Erick Rajaonary et la Diaspora Malgache du Benelux (DMB) à Schifflange en Luxembourg tout récemment. Cette rencontre a vu la participation d’une forte délégation de cette DMB composée des membres du conseil d’administration et des membres actifs.

Force incontournable. Placée sous le signe des échanges, « cette rencontre est d’une importance capitale dans un contexte où Madagascar cherche à mobiliser toutes ses ressources pour relever les défis de développement auxquels le pays fait face. La diaspora est aujourd’hui reconnue comme « une force incontournable » aussi bien pour le pays d’origine que pour le pays d’accueil. Elle est appelée à jouer un rôle déterminant dans la reconstruction de la nation malgache », a expliqué Erick Rajaonary. A l’issue de cette rencontre, la prise de conscience de l’unicité des principes et de la complémentarité des objectifs devra conduire à la mise en place d’un accord de partenariat entre le FIVMPAMA et la Diaspora Malgache du Benelux dans le courant de juin 2017. Un des aspects abordés lors de cette réunion, c’est la représentation de ce Groupement du Patronat Malagasy par la DMB dans cette organisation de coopération économique qu’est le Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg).

Antenne à Paris. Par ailleurs, le bureau du FIVMPAMA France a été constitué avec comme président Zo Andriantsoa Rasoanaivo, ingénieur en électronique et comme vice-président, Bertrand Edouard Ramaroson, consultant formateur en journalisme, communication et management qui plus est l’ancien directeur de l’Institut Pratique de Journalisme (IPJ) de Paris. « Cette antenne à Paris a pour mission de représenter le FIVMPAMA auprès des instances françaises et internationales, d’organiser des rencontres pour une mise en relation et une mutualisation d’expériences entre les opérateurs économiques. Elle se chargera également de l’organisation des conférences et activités de promotion de l’esprit d’entreprise et des actions du groupement. L’animation d’un cercle de réflexion, d’études et de propositions ainsi que la dynamisation du réseau de personnes/ressources et d’acteurs/partenaires pour l’accompagnement et la concrétisation de projets, font également partie de ses attributions », a-t-il enchaîné. La première réunion plénière du FIVMPAMA France est prévue se tenir le samedi 17 Juin à Paris, à laquelle sont conviées toutes entités ou personnes désireuses de rejoindre cette initiative.

Navalona R.